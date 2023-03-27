Из-за ухудшения погодных условий враг завел корабли в пункты базирования

Штормовая погода помогает украинским военным

Из-за ухудшения погодных условий корабельная группировка врага переформатируется и заводится в пункты базирования. Штормовая погода помогает — вражеских кораблей в Черном море стало меньше.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"В результате ухудшения погодных условий оккупанты вынуждены заводить свои корабли в пункты базирования. Поэтому, если вчера на боевом дежурстве находились два подводных ракетоносителя, то уже к вечеру осталась только одна подлодка с четырьмя "Калибрами" на борту", — рассказала Гуменюк.

Впрочем, как отмечает спикер ОК "Юг", оккупанты могут вывести дополнительные корабли с крылатыми ракетами в течение двух-трех часов.

"Если вражеские корабли выходят на дежурство, то, конечно, они имеют чем атаковать. Поэтому гражданам следует быть осторожными и ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги. Ведь ракетная атака может произойти в любой момент", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Кроме того, она отметила, что пуск ракет с подлодки выявить украинским силам ПВО сложнее. В таком случае гражданам нужно действовать быстро и оперативно.

Отметим, что в Одесской области ночь с 26 на 27 марта прошла без сигналов воздушной тревоги и без обстрелов. Однако угроза Черного моря для региона остается актуальной не только из-за детонации вражеских мин, но и вследствие пребывания там российских подлодок.

Напомним, накануне в Черном море на боевом дежурстве было зафиксировано 10 вражеских кораблей. Из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр": общий залп до 8 ракет.

Фото: armyinform