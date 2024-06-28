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Черг більше не буде — одеському крематорію закуплять нову піч

28 червня 2024 12:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Для крематорію в Одесі закуплять нову піч: тендер
Кремаційна піч. Фото: з відкритих джерел
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеському крематорії планують оновити обладнання, зокрема закупити нову піч. На такі потреби з місцевого бюджету буде виділено майже 11 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Замовником виступає КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування", пропозиції прийматимуть до 4 липня. Того ж дня проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Переможець має поставити обладнання до 31 жовтня поточного року. 

Які вимоги

Згідно з документацією, кремаційна піч у захисному кожусі повинна мати трубу не менше 12 м заввишки, 4 газові пальники, і виконувати одну кремацію не менше ніж за 90 хвилин при температурі 1200 ºС. Працюватиме установка на природному газі. Гарантійний термін експлуатації згідно з договором 12 місяців.

Інші тендери в Одесі

Ми писали, що в Одесі під час війни запланували закупівлю послуг з розроблення схем розміщення зовнішньої реклами. Тендер з пошуку підрядника оголосило КП "Одесреклама". За роботу готові заплатити понад пів мільйона гривень.

Також ми повідомляли, що чорноморська філія адміністрації морських портів України планує оновити автопарк службових машин. На закупівлю легкових автомобілів готові витратити понад 7 мільйонів гривень.

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