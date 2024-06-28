Для крематорію в Одесі закуплять нову піч: тендер

Кремаційна піч. Фото: з відкритих джерел

В Одеському крематорії планують оновити обладнання, зокрема закупити нову піч. На такі потреби з місцевого бюджету буде виділено майже 11 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Замовником виступає КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування", пропозиції прийматимуть до 4 липня. Того ж дня проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Переможець має поставити обладнання до 31 жовтня поточного року.

Які вимоги

Згідно з документацією, кремаційна піч у захисному кожусі повинна мати трубу не менше 12 м заввишки, 4 газові пальники, і виконувати одну кремацію не менше ніж за 90 хвилин при температурі 1200 ºС. Працюватиме установка на природному газі. Гарантійний термін експлуатації згідно з договором 12 місяців.

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