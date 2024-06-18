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Оновлення автопарку — порт Одещини планує закупити авто на 7 мільйонів

18 червня 2024 12:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Чорноморська філія ДП "АМПУ" оголосила тендер на нові авто: деталі
Порт Чорноморська планує оновити службові машини. Фото: hyundai.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Чорноморська філія адміністрації морських портів України планує оновити автопарк службових машин. На закупівлю легкових автомобілів готові витратити понад 7 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Замовником нових автомобілів стала Чорноморська філія ДП "АМПУ", яка планує витратити на п'ять мінівенів 7 166 666,67 гривень. Початок аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями заплановано на 20 червня, а пропозиції прийматимуться до 19 червня. Легкові автомобілі підрядник повинен поставити до кінця поточного року.

Що планують придбати

Автомобілі, які планує придбати адміністрація порту "Чорноморськ", повинні бути новими, заводського виконання, без попередньої реєстрації та експлуатації. Основні вимоги до транспорту:

  • Модель —  Hyundai Staria. 
  • Рік випуску — не раніше 2024;
  • Кількість місць — не менше 8;
  • Об'єм двигуна — до 2 300 см3;
  • Об'єм паливного баку — від 75 літрів;
  • Обладнання: кондиціонер, бортовий комп'ютер, обігрів дзеркал, аудіосистема тощо.

Зазначимо, що ціна однієї автівки на сайті офіційного представника в Україні коливається від 1,5 до 2,5 мільйонів гривень. Авто моделі 

Порт Одещини хоче придбати нові авто.
Авто моделі Hyundai Staria. Фото: hyundai.com

Інші тендери на Одещині

Ми писали, що в Одесі під час війни запланували закупівлю послуг з розроблення схем розміщення зовнішньої реклами. Тендер з пошуку підрядника оголосило КП "Одесреклама". За роботу готові заплатити понад пів мільйона гривень.

Окрім цього, раніше в Одесі запланували капітальний ремонт покрівлі Центру надання адміністративних послуг в Пересипському районі. Будівлю тільки відкрили у 2020 році. На роботи готові витратити майже 7 мільйонів гривень.

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