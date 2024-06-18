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Обновление автопарка — порт Одесчины планирует закупить авто на 7 миллионов

18 июня 2024 12:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Черноморский филиал ГП "АМПУ" объявил тендер на новые автомобили: детали
Порт Черноморска намерен обновить служебные машины. Фото: hyundai.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Черноморский филиал администрации морских портов Украины планирует обновить автопарк служебных машин. На закупку легковых автомобилей готовы потратить более семи миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Детали тендера

Заказчиком новых автомобилей стал Черноморский филиал ГП "АМПУ", который планирует потратить на пять минивэнов 7 166 666,67 гривен. Начало аукциона в формате открытых торгов с особенностями планируется на 20 июня, а предложения будут приниматься до 19 июня. Легковые авто подрядчик должен поставить до конца текущего года.

Что планируют приобрести

Автомобили, которые планирует приобрести администрация порта "Черноморск", должны быть новыми, заводского исполнения, без предварительной регистрации и эксплуатации. Основные требования к транспорту:

  • Модель – Hyundai Staria.
  • Год выпуска – не ранее 2024;
  • Количество мест – не менее 8;
  • Объем двигателя – до 2 300 см3;
  • Объем топливного бака – от 75 литров;
  • Оборудование: кондиционер, бортовой компьютер, обогрев зеркал, аудиосистема.

Отметим, что цена одного автомобиля на сайте официального представителя в Украине колеблется от 1,5 до 2,5 миллиона гривен.

Порт Одесской области хочет приобрести новые авто.
Автомобили Hyundai Staria. Фото: hyundai.com

Другие тендеры в Одесской области

Мы писали, что в Одессе во время войны запланировали закупку услуг по разработке схем размещения наружной рекламы. Тендер по поиску подрядчика объявило КП "Одесреклама". За работу готовы заплатить более полумиллиона гривен.

Кроме того, ранее в Одессе запланирован капитальный ремонт кровли Центра предоставления административных услуг в Пересыпском районе. Здание только открыли в 2020 году. На работы готовы потратить около 7 миллионов гривен.

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