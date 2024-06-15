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Пів мільйона на рекламу — в Одесі оголосили черговий тендер

15 червня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі витратять пів мільйона на рекламу
Чоловік йде повз сітілайту. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі під час війни запланували закупівлю послуг з розроблення схем розміщення зовнішньої реклами. Тендер з пошуку підрядника оголосило КП "Одесреклама". За роботу готові заплатити понад пів мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Початок аукціону запланований на 20 червня, а термін виконання роботи до грудня цього року. Проєкт договору підряду передбачає архітектурні та планувальні роботи семи схем комплексного розміщення зовнішньої реклами у місті. 

Схема комплексного розміщення зовнішньої реклами: що це

Це топографічна схема, яка визначає місця та спосіб розташування рекламних засобів на окремій ділянці міського простору: бордів, сітілайтів та вивісок. Мета надання послуг — упорядкування і поліпшення зовнішнього вигляду вулиць і території міста Одеси.

Де планують розробити схеми

  • у межах від 4-ої станції Великого Фонтану до вул. Львівська
  • у межах від 1-ої до 7-ої станції Люстдорфської дороги
  • у межах вулиці Балківської   
  • у межах вулиці Семена Палія           
  • у межах вулиці Михайла Комарова            
  • у межах проспекту Академіка Глушка         
  • у межах вулиці Академіка Корольова       

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило черговий тендер на проведення ремонтних робіт у будівлі закладу освіти. Згідно з інформацією, ремонт планують зробити у школі №39, а його вартість оцінена у понад 100 мільйонів гривень. Пізніше управління розмістило тендер на улаштування модульної котельні на території Міської клінічної лікарні №1, більш відомої як "Єврейська лікарня". Загалом роботи у медзакладі на вул. М'ясоїдівська, 32 оцінені у понад 30 мільйонів гривень.

Додамо, в Одесі запланували капітальний ремонт покрівлі Центру надання адміністративних послуг в Пересипському районі. Будівлю тільки відкрили у 2020 році. На роботи готові витратити майже 7 мільйонів гривень.

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