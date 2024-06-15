В Одессе потратят полмиллиона на рекламу

Мужчина идет мимо ситилайта. Фото: Новини.LIVE

В Одессе во время войны запланировали закупку услуг по разработке схем размещения наружной рекламы. Тендер по поиску подрядчика объявило КП "Одесреклама". За работу готовы заплатить более полумиллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Начало аукциона намечено на 20 июня, а срок выполнения работы до декабря этого года. Проект договора подряда предусматривает архитектурные и планировочные работы семи схем комплексного размещения наружной рекламы в городе.

Схема комплексного размещения наружной рекламы: что это такое

Это топографическая схема, определяющая места и способ размещения рекламных средств на отдельном участке городского пространства: бордов, ситилайтов и вывесок. Цель предоставления услуг — упорядочение и улучшение внешнего вида улиц и территории города Одессы.

Где планируют разработать схемы

в пределах от 4-й станции Большого Фонтана до ул. Львовская

в пределах от 1-й до 7-й станции Люстдорфской дороги

в пределах улицы Балковской

в пределах улицы Семена Палия

в пределах улицы Михаила Комарова

в пределах проспекта Академика Глушко

в пределах улицы Академика Королева

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, управление капитального строительства Одесского городского совета объявило очередной тендер на проведение ремонтных работ в здании учебного заведения. Согласно информации, ремонт планируют сделать в школе №39, а его стоимость оценена более чем в 100 миллионов гривен. Позднее управление разместило тендер на устройство модульной котельной на территории Городской клинической больницы №1, более известной как "Еврейская больница". В общей сложности работы в медучреждении на ул. Мясоедовская, 32 оценены в более чем 30 миллионов гривен.

Добавим, в Одессе запланирован капитальный ремонт кровли Центра предоставления административных услуг в Пересыпском районе. Здание только открыли в 2020 году. На работы готовы потратить почти 7 миллионов гривен.