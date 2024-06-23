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Для школи на Одещині закуплять мультимедійне обладнання на півтора мільйона

23 червня 2024 17:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині оголошено тендер на закупівлю мультимедійного обладнання для школи
Діти в класі. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Департамент освіти Подільської міської ради на Одещині оголосив про закупівлю мультимедійного обладнання для шкіл на суму півтора мільйона гривень. Всього планують придбати 32 комплекти.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю оголосили 21 червня, а провести аукціон планують 3 липня. Підряднику відводиться час для постачання комплектів аж до кінця грудня поточного року. Кошти візьмуть з місцевого бюджету. 

Що саме планують придбати

Кожен комплект включатиме:

  • Інтерактивну дошку: вона повинна підтримувати не менше 10 одночасних дотиків та інтегруватися з популярними програмами для створення мультимедійного контенту.
  • Мультимедійний проєктор
  • Кріплення та кабелі
  • Програмне забезпечення: інтерфейс має включати конструктор занять, можливості для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту та містити не менше 1200 вбудованих 3D моделей освітньої тематики.
  • Електронні освітні ресурси: мають мати ліцензію терміном не менше 12 місяців, включають методичні рекомендації, інтерактивні завдання, віртуальні експерименти для вивчення явищ з курсів фізики, хімії та біології, а також відеоматеріали.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі під час війни запланували закупівлю послуг з розроблення схем розміщення зовнішньої реклами. Тендер з пошуку підрядника оголосило КП "Одесреклама". За роботу готові заплатити понад пів мільйона гривень.

Окрім цього, раніше в Одесі запланували капітальний ремонт покрівлі Центру надання адміністративних послуг в Пересипському районі. Будівлю тільки відкрили у 2020 році. На роботи готові витратити майже 7 мільйонів гривень.

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