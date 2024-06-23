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Для школы на Одесчине закупят мультимедийное оборудование на полтора миллиона

23 июня 2024 17:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области объявлен тендер на закупку мультимедийного оборудования для школы
Дети в классе. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Департамент образования Подольского городского совета в Одесской области объявил о закупке мультимедийного оборудования для школ на сумму полтора миллиона гривен. Всего планируют приобрести 32 комплекта.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку объявили 21 июня, а провести аукцион планируется 3 июля. Подрядчику отводится время для поставки комплектов до конца декабря текущего года. Средства возьмут из местного бюджета.

Что именно планируют приобрести

Каждый комплект будет включать:

  • Интерактивная доска: она должна поддерживать не менее 10 одновременных касаний и интегрироваться с популярными программами для создания мультимедийного контента.
  • Мультимедийный проектор
  • Крепеж и кабели
  • Программное обеспечение: интерфейс должен включать в себя конструктор занятий, возможности для создания, просмотра и воспроизведения интерактивного учебного контента и содержать не менее 1200 встроенных 3D моделей образовательной тематики.
  • Электронные образовательные ресурсы: должны иметь лицензию на срок не менее 12 месяцев, включают методические рекомендации, интерактивные задания, виртуальные эксперименты по изучению явлений по курсам физики, химии и биологии, а также видеоматериалы.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, что в Одессе во время войны запланирована закупка услуг по разработке схем размещения наружной рекламы. Тендер по поиску подрядчика объявило КП "Одесреклама". За работу готовы заплатить более полумиллиона гривен.

Кроме того, ранее в Одессе запланирован капитальный ремонт кровли Центра предоставления административных услуг в Пересыпском районе. Здание только открыли в 2020 году. На работы готовы потратить около 7 миллионов гривен.

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