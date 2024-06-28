Для крематория в Одессе закупят новую печь: тендер

Кремационная печь Фото: из открытых источников

В Одесском крематории планируют обновить оборудование, в частности, закупить новую печь. На такие нужды из местного бюджета будет выделено около 11 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Объявление тендера. Фото: скриншот

Детали тендера

Заказчиком выступает КП "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания", предложения будут приниматься до 4 июля. В этот же день проведут аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Победитель должен поставить оборудование до 31 октября этого года.

Какие требования

Согласно документации, кремационная печь в защитном кожухе должна иметь трубу не менее 12 м высотой, 4 газовых горелки, и выполнять одну кремацию не менее чем за 90 минут при температуре 1200 ºС. Будет работать установка на природном газе. Гарантийный срок эксплуатации по договору 12 месяцев.

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