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Очередей больше не будет — одесскому крематорию закупят новую печь

28 июня 2024 12:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Для крематория в Одессе закупят новую печь: тендер
Кремационная печь Фото: из открытых источников
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесском крематории планируют обновить оборудование, в частности, закупить новую печь. На такие нужды из местного бюджета будет выделено около 11 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Объявление тендера. Фото: скриншот

Детали тендера

Заказчиком выступает КП "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания", предложения будут приниматься до 4 июля. В этот же день проведут аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Победитель должен поставить оборудование до 31 октября этого года.

Какие требования

Согласно документации, кремационная печь в защитном кожухе должна иметь трубу не менее 12 м высотой, 4 газовых горелки, и выполнять одну кремацию не менее чем за 90 минут при температуре 1200 ºС. Будет работать установка на природном газе. Гарантийный срок эксплуатации по договору 12 месяцев.

Другие тендеры в Одессе

Мы писали, что в Одессе во время войны запланировали закупку услуг по разработке схем размещения наружной рекламы. Тендер по поиску подрядчика объявило КП "Одесреклама". За работу готовы заплатить более полумиллиона гривен.

Также мы сообщали, что черноморский филиал администрации морских портов Украины намерен обновить автопарк служебных машин. На закупку легковых автомобилей готовы потратить более 7 миллионов гривен.

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