Головна Одеса Черги до кордону зросли — траса Одеса-Рені стоїть в заторах

Черги до кордону зросли — траса Одеса-Рені стоїть в заторах

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 09:10
Затори на трасі Одеса-Рені: черги до кордону 14 грудня
Автівки у черзі на кордоні. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 14 грудня, рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією дуже ускладнений. На трасі Одеса-Рені водії годинами стоять у багатокілометрових заторах.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Найскладніша ситуація склалася поблизу села Маяки. Тут колона автомобілів розтягнулася на кілька кілометрів, а рух місцями практично зупинився. Схожі затримки фіксують і перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку.

Довгі затори на трасі Одеса-Рені — що відбувається на кордонах - фото 1
Дорога до Паланки та Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Проблеми є і на під’їзді до КПП "Старокозаче — Тудора". Ділянка позначена помаранчевим кольором, що свідчить про повільний рух. Черги утворюються як на виїзд з України, так і у зворотному напрямку.

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки ситуація менш напружена. Скупчення транспорту зафіксовані на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також у самій Орлівці. Водночас ці затори не мають критичного впливу на загальний трафік.

КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд до Молдови наразі немає. Проте на в’їзді в Україну водії потрапляють у затор, який на картах позначений червоним кольором.

Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, Румунія посилила контроль на кордоні. Також ми писали, як зміняться умови в'їзду в ЄС для українців у 2026.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
