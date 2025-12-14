Затори на трасі Одеса-Рені: черги до кордону 14 грудня

Автівки у черзі на кордоні. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 14 грудня, рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією дуже ускладнений. На трасі Одеса-Рені водії годинами стоять у багатокілометрових заторах.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Найскладніша ситуація склалася поблизу села Маяки. Тут колона автомобілів розтягнулася на кілька кілометрів, а рух місцями практично зупинився. Схожі затримки фіксують і перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку.

Дорога до Паланки та Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Проблеми є і на під’їзді до КПП "Старокозаче — Тудора". Ділянка позначена помаранчевим кольором, що свідчить про повільний рух. Черги утворюються як на виїзд з України, так і у зворотному напрямку.

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки ситуація менш напружена. Скупчення транспорту зафіксовані на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також у самій Орлівці. Водночас ці затори не мають критичного впливу на загальний трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд до Молдови наразі немає. Проте на в’їзді в Україну водії потрапляють у затор, який на картах позначений червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, Румунія посилила контроль на кордоні. Також ми писали, як зміняться умови в'їзду в ЄС для українців у 2026.