Главная Одесса Очереди к границе выросли — трасса Одесса-Рени стоит в пробках

Очереди к границе выросли — трасса Одесса-Рени стоит в пробках

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 09:10
Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди к границе 14 декабря
Машины в очереди на границе. Фото: кадр из видео

Сегодня, 14 декабря, движение в направлении границы с Молдовой и Румынией очень затруднено. На трассе Одесса-Рени водители часами стоят в многокилометровых пробках.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Самая сложная ситуация сложилась вблизи села Маяки. Здесь колонна автомобилей растянулась на несколько километров, а движение местами практически остановилось. Похожие задержки фиксируют и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка.

Довгі затори на трасі Одеса-Рені — що відбувається на кордонах - фото 1
Дорога к Паланке и Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Проблемы есть и на подъезде к КПП "Старокозачье — Тудора". Участок обозначен оранжевым цветом, что свидетельствует о медленном движении. Очереди образуются как на выезд из Украины, так и в обратном направлении.

Пробки до Орловки

В направлении Орловки ситуация менее напряженная. Скопления транспорта зафиксированы на трассе М-15 вблизи Татарбунар, Броски и Измаила, а также в самой Орловке. При этом эти пробки не оказывают критического влияния на общий трафик.

КПП Орлівка
Дорога в Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд в Молдову пока нет. Однако на въезде в Украину водители попадают в пробку, которая на картах обозначена красным цветом.

Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови - фото 4
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, Румыния усилила контроль на границе. Также мы писали, как изменятся условия въезда в ЕС для украинцев в 2026.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
