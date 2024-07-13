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Черги на кордоні — де водіям доведеться затриматись на трасі Одеса — Рені

13 липня 2024 09:20
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса - Рені та черги на КПП сьогодні, 13 липня
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні уранці, 13 липня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у Великому Дальнику та Маяках, скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає декількох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску теж велика черга.

Черги на кордоні — де водіям доведеться затриматись на трасі Одеса — Рені - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про не утруднений рух.

Черги на кордоні — де водіям доведеться затриматись на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Сарати, у межах села Зоря, Татарбунарів та Броски. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж черга. 

Черги на кордоні — де водіям доведеться затриматись на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Але розмір її незначний.

Черги на кордоні — де водіям доведеться затриматись на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

В Україні оновили ціни на пальне. Загалом вартість пального не змінилася, проте автогаз здорожчав на п'ять копійок.

За даними моніторингового порталу, 13 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,49 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,69 грн/л;
  • скраплений газ — 26,78 грн/л.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.

Ми писали, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі.  Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".

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