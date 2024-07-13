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Очереди на границе — где водителям придется задержаться на трассе Одесса — Рени

13 июля 2024 09:20
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса - Рени и очереди на КПП сегодня, 13 июля
Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня утром, 13 июля. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в Большом Дальнике и Маяках, скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает нескольких километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска тоже большая очередь.

Очереди на границе — где водителям придется задержаться на трассе Одесса — Рени - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, свидетельствующий о не затрудненном движении.

Очереди на границе — где водителям придется задержаться на трассе Одесса — Рени - фото 2
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Сараты в пределах села Заря, Татарбунаров и Броски. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже очередь.

Очереди на границе - где водителям придется задержаться на трассе Одесса - Рени - фото 3
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Но размер ее незначителен.

Очереди на границе — где водителям придется задержаться на трассе Одесса — Рени - фото 4
Дорога к Рене. Фото: скриншот

Цены на горючее

В Украине обновили цены на горючее. В общем, стоимость горючего не изменилась, однако автогаз подорожал на пять копеек.

По данным мониторингового портала, 13 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,49 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,78 грн/л.

Напомним, на трассе Одесса – Рени планируют засыпать площадку и организовать проверку грузовиков. Все это делается, чтобы уменьшить очереди и облегчить проезд в границы и в сторону Бессарабии.

Мы писали, что в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Речь идет об установке КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулканешты".

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