Черги на кордоні — яка ситуація сьогодні на Одещині
Станом на ранок 4 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається незначне скупчення машин на КПП. Найбільші черги у межах Нижньодністровського національного парку.
На самому пункті пропуску машин досить багато. До румунського кордону дістатися теж не буде складно.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
На трасі Одеса — Рені, як зазвичай, ускладнений рух у районі КПП, що розташовується за селом Маяки. На Google Maps ця ділянка червона. Наразі спостерігається майже кілометр затору. Дорога до Паланки займе понад годину. На самому пункті пропуску в Молдову автівок досить багато.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі спостерігаються затори у межах Сафʼян та Ізмаїла. Дороги на півдні сьогодні вільні. Подорож до Орлівки триватиме 4 години та 8 хвилин.
Цікаво водіям
Нагадаємо, що митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.
Також ми писали, що з 1 жовтня в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.
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