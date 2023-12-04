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Очереди на границе — какая ситуация сегодня на Одесчине

4 декабря 2023 10:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границе — какая ситуация сегодня на Одесчине
Очереди на границе. Фото: eadtnews.pl
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 4 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается незначительное скопление машин на КПП. Самые большие очереди в пределах Нижнеднестровского национального парка.

На самом пункте пропуска машин достаточно много. До румынской границы добраться тоже не будет сложно.

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Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени, как обычно, затруднено движение в районе КПП, расположенном за селом Маяки. На Google Maps этот участок красный. Сейчас наблюдается почти километр пробки. Дорога до Паланки займет более часа. На самом пункте пропуска в Молдову автомобилей достаточно много.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

В настоящее время на международной трассе наблюдаются пробки в пределах Сафьян и Измаила. Дороги на юге сегодня свободны. Путь в Орловку займет 4 часа и 8 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Напомним, что таможенная служба упростила процедуру выезда автомобилей из Украины. Для выезда на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство регистрации авто.

Также мы писали, что с 1 октября в Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф.

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