Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 6 січня

Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот

Станом на сьогоднішній вечір, 6 січня, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. Наразі спостерігаються затори на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону. Рух дуже ускладнений, зокрема у районі Нижньодністровського національного природного парку. Також рух утруднений і у бік Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у Великому Дальнику та перед КПП. Остання ділянка на картах червона. Подорож до Паланки триватиме сьогодні майже дві години.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Також є черга на самому кордоні, вона сягає аж траси. Та ще можуть бути затримки й через перевірку документів.

Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається декілька ділянок зі скупченням машин: у межах Сарати, Хомського та на самому кордоні. Також під час подорожі до Румунії можна скористатися альтернативним маршрутом, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, упродовж 7-9 січня в Одесі та області очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують дощ, який може перейти у мокрий сніг, ожеледицю та сильні пориви холодного вітру. Всі служби наразі приведені у посилений режим роботи.