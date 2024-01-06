Очереди на границе — какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 6 января
На сегодняшний вечер, 6 января, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. В настоящее время наблюдаются пробки на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы. Движение очень усложнено, в частности в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Также движение затруднено и в сторону Румынии.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в Великом Дальнике и перед КПП. Последний участок на картах красный. Путешествие в Паланку продлится сегодня почти два часа.
Также есть очередь на самой границе, она достигает трассы. Да еще могут быть задержки и из-за проверки документов.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается несколько участков со скоплением машин: в пределах Сараты, Хомского и на самой границе. Также во время путешествия в Румынию можно воспользоваться альтернативным маршрутом, почти полностью пролегающим через территорию Молдовы.
Напомним, в течение 7-9 января в Одессе и области ожидаются сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют дождь, который может перейти в мокрый снег, гололед и сильные порывы холодного ветра. Все службы приведены в усиленный режим работы.
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