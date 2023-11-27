Черги на кордоні — КПП на Одещині відновили свою роботу

Машини у сніговому заторі. Фото: google.com

Станом на 27 листопада пропускні пункти в Одеській області на кордоні з Молдовою відновили свою роботу. Йдеться про КПП на Паланці та Тудорі, проте рух до них значно ускладнено.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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Крім того, обмежено рух на міжнародній трасі М-15 Одеса — Рені, там тривають рятувальні операції.

Черги на Паланку

Наразі майже по всій трасі до Паланки спостерігаються затори, місцями рух майже зупинено через ліквідацію наслідків негоди та евакуацію автомобілів. У разі необхідності дорога до Молдови займе майже 2 години.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Черги на Старокозаче

Водночас на ділянці дороги від Паланки до Старокозачого черг немає. Дорога займе усього 22 хвилини.

Дорога на Старокозаче. Фото: скриншот

Черги на Орлівку

На півдні області комунальникам вдалося майже повністю розчистити трасу, тож рух у бік румунського кордону відкрито. Спостерігається невелике скупчення авто у межах Ізмаїлу, а сама дорога до кордону займе 4 години 41 хвилину.

Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на ранок 27 листопада в Одеській області розчистили частину доріг, що дало можливість запустити роботу міжміського транспорту. Наразі в регіоні запустили сім маршрутів, проте їхня кількість збільшуватиметься протягом дня.