Черги на кордоні — КПП на Одещині відновили свою роботу
Станом на 27 листопада пропускні пункти в Одеській області на кордоні з Молдовою відновили свою роботу. Йдеться про КПП на Паланці та Тудорі, проте рух до них значно ускладнено.
Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Крім того, обмежено рух на міжнародній трасі М-15 Одеса — Рені, там тривають рятувальні операції.
Черги на Паланку
Наразі майже по всій трасі до Паланки спостерігаються затори, місцями рух майже зупинено через ліквідацію наслідків негоди та евакуацію автомобілів. У разі необхідності дорога до Молдови займе майже 2 години.
Черги на Старокозаче
Водночас на ділянці дороги від Паланки до Старокозачого черг немає. Дорога займе усього 22 хвилини.
Черги на Орлівку
На півдні області комунальникам вдалося майже повністю розчистити трасу, тож рух у бік румунського кордону відкрито. Спостерігається невелике скупчення авто у межах Ізмаїлу, а сама дорога до кордону займе 4 години 41 хвилину.
Нагадаємо, станом на ранок 27 листопада в Одеській області розчистили частину доріг, що дало можливість запустити роботу міжміського транспорту. Наразі в регіоні запустили сім маршрутів, проте їхня кількість збільшуватиметься протягом дня.
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