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Військові допомагали діставати машини зі снігових заторів на Одещині

27 листопада 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Військові допомагали діставати машини зі снігових заторів на Одещині
Тягач дістає машину з заметілі. Фото: Сили оборони півдня
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Для ліквідації наслідків снігової заметілі долучилися нацгвардійці оперативно-територіального об'єднання НГУ. Військові допомагали дістати з кучугурів не тільки легкові автомобілі, а й спецтехніку, яка місцями також грузла.

Про це повідомили Сили оборони півдня України. 

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"Для надання допомоги ДСНС з ліквідації наслідків стихійного лиха на дорогах міста Одеса і Одеської області залучено 29 військовослужбовців військових частин підпорядкування Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ", — йдеться у повідомленні військових. 

Скільки вдалося евакуювати

Нацгвардійцям вдалося зі снігової пастки врятувати 225 людей та 23 одиниці техніки. Відомо, що для розчищення доріг довелося долучити важку військову техніку. 

Що відомо про ліквідацію наслідків бурі в Одеській області

Станом на ранок в Одеській області продовжуються роботи з ліквідації наслідків сніжної бурі. Наразі служби працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, буря наробила горя не лише з електропостачанням, а й на дорогах Одеської області, де уже сталося майже пів сотні аварій. Найбільше ДТП на Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках. Зокрема, з'їхали з дороги декілька автобусів із пасажирами.

Також ми повідомляли, що сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Таким чином, значна кількість мешканців залишилася без світла.

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