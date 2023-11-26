Породілля, яку рятували від негоди на Одещині, народила дівчинку

Порятунок породіллі працівниками ДСНС в Одеській області. Фото: скриншот

Сильна хуртовина продовжує вирувати в Одеській області, де сьогодні, 26 листопада, працівники ДСНС зі снігового полону врятували породіллю. Жінка народила дівчинку.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За словами Кіпера, вагітна жінка перебувала в машині швидкої допомоги, що застрягла в заметах через хуртовину. Працівники ДСНС надали необхідну допомогу постраждалій та відправили її в лікарню.

"О 21:10 у Татарбунарській міській лікарні на світ зʼявилася дівчинка. Маленька україночка завдовжки 51 см та важить 3400. Бажаю здоров’я мамі та дитині, а також дякую всім службам, що надали допомогу!" — написав очільник ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Які наслідки негоди в Одеській області

Нагадаємо, що сьогодні Одесу атакує хуртовина. Синоптики спрогнозували налипання мокрого снігу та пориви вітру до 25-30 м/с.

Також ми писали, що через негоду на Одещині без світла залишилося понад 100 населених пунктів. Відомо, які райони регіону постраждали найбільше.

Додамо, що буря наробила горя не лише з електропостачанням, а й на дорогах Одеської області, де уже сталося майже пів сотні аварій. Найбільше ДТП на Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках. Зокрема, з'їхали з дороги декілька автобусів із пасажирами.