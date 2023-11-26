Роженица, которую спасли от непогоды на Одесщине, родила девочку

Спасение роженицы работниками ГСЧС в Одесской области. Фото: скриншот

Сильная метель продолжает бурлить в Одесской области, где сегодня, 26 ноября, работники ГСЧС из снежного плена спасли роженицу. Женщина родила девочку.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По словам Кипера, беременная женщина находилась в машине скорой помощи, застрявшей в сугробах из-за метели. Работники ГСЧС предоставили необходимую помощь пострадавшей и отправили ее в больницу.

"В 21:10 в Татарбунарской городской больнице на свет появилась девочка. Маленькая украиночка длиной 51 см и весит 3400. Желаю здоровья маме и ребенку, а также спасибо всем службам, которые оказали помощь!" — написал глава ОВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Какие последствия непогоды в Одесской области

Напомним, что сегодня Одессу атакует метель. Синоптики спрогнозировали налипание мокрого снега и порывы ветра до 25-30 м/с.

Также мы писали, что из-за непогоды в Одесской области без света осталось более 100 населенных пунктов. Известно, какие районы региона больше всего пострадали.

Добавим, что буря наделала горя не только с электроснабжением, но и на дорогах Одесской области, где уже произошло почти полсотни аварий. Больше всего ДТП на Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях. В частности, съехали с дороги несколько автобусов с пассажирами.