Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Роженица, которую спасли от непогоды на Одесщине, родила девочку arrow

Роженица, которую спасли от непогоды на Одесщине, родила девочку

26 ноября 2023 23:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Роженица, которую спасли от непогоды на Одесщине, родила девочку
Спасение роженицы работниками ГСЧС в Одесской области. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сильная метель продолжает бурлить в Одесской области, где сегодня, 26 ноября, работники ГСЧС из снежного плена спасли роженицу. Женщина родила девочку.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Что известно о роженице, застрявшей в снежном заносе

По словам Кипера, беременная женщина находилась в машине скорой помощи, застрявшей в сугробах из-за метели. Работники ГСЧС предоставили необходимую помощь пострадавшей и отправили ее в больницу.

"В 21:10 в Татарбунарской городской больнице на свет появилась девочка. Маленькая украиночка длиной 51 см и весит 3400. Желаю здоровья маме и ребенку, а также спасибо всем службам, которые оказали помощь!" — написал глава ОВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Какие последствия непогоды в Одесской области

Напомним, что сегодня Одессу атакует метель. Синоптики спрогнозировали налипание мокрого снега и порывы ветра до 25-30 м/с.

Также мы писали, что из-за непогоды в Одесской области без света осталось более 100 населенных пунктов. Известно, какие районы региона больше всего пострадали.

Добавим, что буря наделала горя не только с электроснабжением, но и на дорогах Одесской области, где уже произошло почти полсотни аварий. Больше всего ДТП на Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях. В частности, съехали с дороги несколько автобусов с пассажирами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Актуальное по теме