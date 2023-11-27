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Военные помогали доставать машины из снежных пробок на Одесчине

27 ноября 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Военные помогали доставать машины из снежных пробок на Одесчине
Тягач достает машину из метели. Фото: Силы обороны юга
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Для ликвидации последствий снежной метели присоединились нацгвардейцы оперативно-территориального объединения НГУ. Военные помогали достать из сугробов не только легковые автомобили, но и спецтехнику, которая местами также вязла.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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"Для оказания помощи ГСЧС по ликвидации последствий стихийного бедствия на дорогах города Одесса и Одесской области привлечены 29 военнослужащих воинских частей подчинения Южного оперативно-территориального объединения НГУ", — говорится в сообщении военных.

Сколько удалось эвакуировать

Нацгвардейцам удалось из снежной ловушки спасти 225 человек и 23 единицы техники. Известно, что для расчистки дорог пришлось подключить тяжелую военную технику.

Что известно о ликвидации последствий бури в Одесской области

По состоянию на утро в Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий снежной бури. В настоящее время службы работают в усиленном режиме.

Напомним, буря наделала горя не только с электроснабжением, но и на дорогах Одесской области, где уже произошло почти полсотни аварий. Больше всего ДТП на Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях. В частности, съехали с дороги несколько автобусов с пассажирами.

Также мы сообщали, что сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. Таким образом, значительное количество жителей осталось без света.

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