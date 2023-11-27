На Одещині почав працювати міжміський транспорт

Одеська маршрутка. Фото: Новини.LIVE

Станом на ранок 27 листопада в Одеській області розчистили частину доріг, що дало можливість запустити роботу міжміського транспорту. Наразі в регіоні запустили 7 маршрутів, проте їхня кількість збільшуватиметься протягом дня.

Про це повідомив очільник Одеської районної військової адміністрації Олександр Гринчак.

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маршрут № 68 Одеса — Южне;

маршрут № 25 Одеса — Чорноморськ;

маршрут № 87, 84 — Одеса Нерубайське;

маршрут № 59 Одеса — Красносілка;

маршрут № 13 Одеса - Олександрівка;

маршрут № 39 Одеса — Світле;

маршрут № 18 Одеса — Чорноморське.

Рух маршрутного таксі в Одесі

Наразі в обласному центрі на дороги вийшло 70% транспорту. Комунальники продовжують прибирати дерева та великі гілки з проїжджої частини, тож найближчим часом їхня кількість може збільшитися.

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Нагадаємо, що сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Таким чином, значна кількість мешканців залишилася без світла.

Також ми писали, що в Одесі через складні погодні умови впало дерево на авто патрульної поліції.

Додамо, станом на ранок 27 листопада пасажирські та електропоїзди у напрямку Одеси їдуть згідно з графіком. Також залізничники працюють над збільшенням кількості транспорту для виїзду з міста.