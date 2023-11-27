Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині почав працювати міжміський транспорт arrow

На Одещині почав працювати міжміський транспорт

27 листопада 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині почав працювати міжміський транспорт
Одеська маршрутка. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 27 листопада в Одеській області розчистили частину доріг, що дало можливість запустити роботу міжміського транспорту. Наразі в регіоні запустили 7 маршрутів, проте їхня кількість збільшуватиметься протягом дня.

Про це повідомив очільник Одеської районної військової адміністрації Олександр Гринчак.

Читайте також:

Які автобуси вийшли на маршрути 

  • маршрут № 68 Одеса — Южне;
  • маршрут № 25 Одеса — Чорноморськ;
  • маршрут № 87, 84 — Одеса Нерубайське;
  • маршрут № 59 Одеса — Красносілка;
  • маршрут № 13 Одеса - Олександрівка;
  • маршрут № 39 Одеса — Світле;
  • маршрут № 18 Одеса — Чорноморське.

Рух маршрутного таксі в Одесі

Наразі в обласному центрі на дороги вийшло 70% транспорту. Комунальники продовжують прибирати дерева та великі гілки з проїжджої частини, тож найближчим часом їхня кількість може збільшитися. 

Що відомо про бурю в Одеській області

Нагадаємо, що сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Таким чином, значна кількість мешканців залишилася без світла.

Також ми писали, що в Одесі через складні погодні умови впало дерево на авто патрульної поліції.

Додамо, станом на ранок 27 листопада пасажирські та електропоїзди у напрямку Одеси їдуть згідно з графіком. Також залізничники працюють над збільшенням кількості транспорту для виїзду з міста. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

Актуальне по темі