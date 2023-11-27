На Одещині почав працювати міжміський транспорт
Станом на ранок 27 листопада в Одеській області розчистили частину доріг, що дало можливість запустити роботу міжміського транспорту. Наразі в регіоні запустили 7 маршрутів, проте їхня кількість збільшуватиметься протягом дня.
Про це повідомив очільник Одеської районної військової адміністрації Олександр Гринчак.
Які автобуси вийшли на маршрути
- маршрут № 68 Одеса — Южне;
- маршрут № 25 Одеса — Чорноморськ;
- маршрут № 87, 84 — Одеса Нерубайське;
- маршрут № 59 Одеса — Красносілка;
- маршрут № 13 Одеса - Олександрівка;
- маршрут № 39 Одеса — Світле;
- маршрут № 18 Одеса — Чорноморське.
Рух маршрутного таксі в Одесі
Наразі в обласному центрі на дороги вийшло 70% транспорту. Комунальники продовжують прибирати дерева та великі гілки з проїжджої частини, тож найближчим часом їхня кількість може збільшитися.
Що відомо про бурю в Одеській області
Нагадаємо, що сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Таким чином, значна кількість мешканців залишилася без світла.
Також ми писали, що в Одесі через складні погодні умови впало дерево на авто патрульної поліції.
Додамо, станом на ранок 27 листопада пасажирські та електропоїзди у напрямку Одеси їдуть згідно з графіком. Також залізничники працюють над збільшенням кількості транспорту для виїзду з міста.
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