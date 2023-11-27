В Одесской области начал работать междугородний транспорт
По состоянию на утро 27 ноября в Одесской области расчистили часть дорог, что позволило запустить работу междугороднего транспорта. Пока в регионе запустили 7 маршрутов, однако их количество будет увеличиваться в течение дня.
Об этом сообщил глава Одесской районной военной администрации Александр Гринчак.
Какие автобусы вышли на маршруты
- маршрут № 68 Одесса — Южный;
- маршрут № 25 Одесса – Черноморск;
- маршрут № 87, 84 — Одесса Нерубайское;
- маршрут № 59 Одесса — Красноселка;
- маршрут №13 Одесса – Александровка;
- маршрут № 39 Одесса - Светлое;
- маршрут №18 Одесса — Черноморское.
Движение маршрутного такси в Одессе
В областном центре на дороги вышло 70% транспорта. Коммунальщики продолжают убирать деревья и большие ветки с проезжей части, поэтому в ближайшее время их количество может увеличиться.
Что известно о буре в Одесской области
Напомним, что сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. Таким образом, значительное количество жителей осталось без света.
Также мы писали, что в Одессе из-за сложных погодных условий упало дерево на авто патрульной полиции.
По состоянию на утро 27 ноября пассажирские и электропоезда в направлении Одессы едут согласно графику. Железнодорожники работают над увеличением количества транспорта для выезда из города.
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