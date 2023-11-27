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В Одесской области начал работать междугородний транспорт

27 ноября 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области начал работать междугородний транспорт
Одесская маршрутка. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 27 ноября в Одесской области расчистили часть дорог, что позволило запустить работу междугороднего транспорта. Пока в регионе запустили 7 маршрутов, однако их количество будет увеличиваться в течение дня.

Об этом сообщил глава Одесской районной военной администрации Александр Гринчак.

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Какие автобусы вышли на маршруты

  • маршрут № 68 Одесса — Южный;
  • маршрут № 25 Одесса – Черноморск;
  • маршрут № 87, 84 — Одесса Нерубайское;
  • маршрут № 59 Одесса — Красноселка;
  • маршрут №13 Одесса – Александровка;
  • маршрут № 39 Одесса - Светлое;
  • маршрут №18 Одесса — Черноморское.

Движение маршрутного такси в Одессе

В областном центре на дороги вышло 70% транспорта. Коммунальщики продолжают убирать деревья и большие ветки с проезжей части, поэтому в ближайшее время их количество может увеличиться.

Что известно о буре в Одесской области

Напомним, что сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. Таким образом, значительное количество жителей осталось без света.

Также мы писали, что в Одессе из-за сложных погодных условий упало дерево на авто патрульной полиции.

По состоянию на утро 27 ноября пассажирские и электропоезда в направлении Одессы едут согласно графику. Железнодорожники работают над увеличением количества транспорта для выезда из города.

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