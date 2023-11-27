Поїзди у напрямку Одеси курсують за розкладом — Укрзалізниця

Пункт незламності на одеському вокзалі. Фото: Укрзалізниця

Станом на ранок 27 листопада пасажирські та електропоїзди у напрямку Одеси їдуть згідно з графіком. Також залізничники працюють над збільшенням кількості транспорту для виїзду з міста.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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У відомстві зазначають, що наразі ситуація на дорогах моніториться та у разі дефіциту місць вони будуть додаватися. Наразі можливо збільшити один маршрут на 500 осіб.

Які поїзди йдуть з запізненням

Найбільша затримка (+4,5 год) потяг 247/248 Київ — Одеса,

поїзда 53/54 Одеса — Дніпро — Кривий Ріг,

7/8 Одеса — Харків,

105/106 Одеса — Львів та 11/12 слідують із затримкою у 3-4 год, вже вийшли за межі основного впливу стихії та скорочують затримки.

Приміське сполучення в регіоні

П'ять поїздів було затримано на перегонах, але всі прийшли до фінальних точок прибуття.

"Пасажирів тих рейсів, які прибули до Одеси після початку комендантської години, розмістили в пункті незламності на одеському залізничному вокзалі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області після тривалої снігової негоди без світла залишаються майже 150 тисяч абонентів. Енергетики працюють у посиленому режимі, наразі на мережах регіону відремонтована більша частина підстанцій та трансформаторів.

Також ми писали, що у територіальних підрозділах поліції Одеси та області правоохоронці облаштували пункти незламності. На випадок негоди, тривалої відсутності електроенергії чи опалення кожен, хто цього потребує, може ними скористатися. Перелік адрес можна подивитися тут.