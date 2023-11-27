Поезда в направлении Одессы курсируют по расписанию — Укрзализныця

Пункт несокрушимости на одесском вокзале. Фото: Укрзализныця

По состоянию на утро 27 ноября пассажирские и электропоезда в направлении Одессы едут согласно графику. Железнодорожники работают над увеличением количества транспорта для выезда из города.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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В ведомстве отмечают, что ситуация на дорогах мониторится и в случае дефицита мест они будут добавляться. Теперь можно увеличить один маршрут на 500 человек.

Какие поезда идут с опозданием

Наибольшая задержка (+4,5 ч) поезд 247/248 Киев — Одесса,

поезда 53/54 Одесса — Днепр — Кривой Рог,

7/8 Одесса — Харьков,

105/106 Одесса — Львов и 11/12 следуют с задержкой в 3-4 часа, уже вышли за пределы основного влияния стихии и сокращают задержки

Пригородное сообщение в регионе

Пять поездов были задержаны на перегонах, но все пришли в финальные точки прибытия.

"Пассажиров тех рейсов, которые прибыли в Одессу после начала комендантского часа, разместили в пункте несокрушимости на одесском железнодорожном вокзале", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области после продолжительной снежной непогоды без света остаются почти 150 тысяч абонентов. Энергетики работают в усиленном режиме, сейчас на сетях региона отремонтирована большая часть подстанций и трансформаторов.

Также мы писали, что в территориальных подразделениях полиции Одессы и области стражи порядка обустроили пункты несокрушимости. На случай непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый, кто в этом нуждается, может ими воспользоваться. Список адресов можно посмотреть здесь.