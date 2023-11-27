У полоні снігопаду — понад сто тисяч мешканців Одещині залишаються без світла
В Одеській області після тривалої снігової негоди без світла залишаються майже 150 тисяч абонентів. Енергетики працюють у посиленому режимі, наразі на мережах регіону відремонтована більша частина підстанцій і трансформаторів.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.
Яка ситуація зі світлом в області
Протягом минулої доби енергетики відремонтували 102 лінії та 822 підстанції, повернули світло у 129 населених пунктів області. Станом на сьогодні без світла залишаються 147 895 родин у 340 населених пунктах Одещини. Щоб відновити електропостачання, спеціалісти вже ремонтують 218 повітряних ліній та 2 733 високовольтні та трансформаторні підстанції.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, у територіальних підрозділах поліції Одеси та області правоохоронці облаштували пункти незламності. На випадок негоди, тривалої відсутності електроенергії чи опалення кожен, хто цього потребує, може ними скористатися. Перелік адрес можна подивитися тут.
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