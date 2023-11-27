В плену снегопада — более ста тысяч жителей Одесчины остаются без света

Поваленные деревья в Одесской области. Фото: ДТЭК

В Одесской области после продолжительной снежной непогоды без света остаются почти 150 тысяч абонентов. Энергетики работают в усиленном режиме, сейчас на сетях региона отремонтирована большая часть подстанций и трансформаторов.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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За прошедшие сутки энергетики отремонтировали 102 линии и 822 подстанции, вернули свет в 129 населенных пунктов области. На сегодняшний день без света остаются 147 895 семей в 340 населенных пунктах Одесчины. Чтобы восстановить электроснабжение, специалисты уже ремонтируют 218 воздушных линий и 2 733 высоковольтных и трансформаторных подстанций.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в территориальных подразделениях полиции Одессы и области правоохранители обустроили пункты несокрушимости. На случай непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый, кто в этом нуждается, может ими воспользоваться. Список адресов можно посмотреть здесь.