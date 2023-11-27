Очереди на границе — КПП в Одесской области возобновили свою работу

Машины в снежной пробке. Фото: google.com

По состоянию на 27 ноября пропускные пункты в Одесской области на границе с Молдовой возобновили свою работу. Речь идет о КПП на Паланке и Тудоре, однако движение к ним значительно затруднено.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Кроме того, ограничено движение на международной трассе М-15 Одесса — Рени, там продолжаются спасательные операции.

Очереди на Паланку

Сейчас почти по всей трассе в Паланку наблюдаются пробки, местами движение почти остановлено из-за ликвидации последствий непогоды и эвакуации автомобилей. В случае необходимости дорога в Молдову займет почти 2 часа.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Очереди на Старокозаче

В то же время на участке дороги от Паланки до Староказачьих очередей нет. Дорога займет всего 22 минуты.

Дорога на Староказачье. Фото: скриншот

Очереди на Орловке

На юге области коммунальщикам удалось почти полностью расчистить трассу, поэтому движение в сторону румынской границы открыто. Наблюдается небольшое скопление авто в Измаиле, а сама дорога до границы займет 4 часа 41 минуту.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на утро 27 ноября в Одесской области расчистили часть дорог, что позволило запустить работу междугороднего транспорта. Пока в регионе запустили семь маршрутов, однако их количество будет увеличиваться в течение дня.