Очереди на границе — КПП в Одесской области возобновили свою работу
По состоянию на 27 ноября пропускные пункты в Одесской области на границе с Молдовой возобновили свою работу. Речь идет о КПП на Паланке и Тудоре, однако движение к ним значительно затруднено.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Кроме того, ограничено движение на международной трассе М-15 Одесса — Рени, там продолжаются спасательные операции.
Очереди на Паланку
Сейчас почти по всей трассе в Паланку наблюдаются пробки, местами движение почти остановлено из-за ликвидации последствий непогоды и эвакуации автомобилей. В случае необходимости дорога в Молдову займет почти 2 часа.
Очереди на Старокозаче
В то же время на участке дороги от Паланки до Староказачьих очередей нет. Дорога займет всего 22 минуты.
Очереди на Орловке
На юге области коммунальщикам удалось почти полностью расчистить трассу, поэтому движение в сторону румынской границы открыто. Наблюдается небольшое скопление авто в Измаиле, а сама дорога до границы займет 4 часа 41 минуту.
Напомним, по состоянию на утро 27 ноября в Одесской области расчистили часть дорог, что позволило запустить работу междугороднего транспорта. Пока в регионе запустили семь маршрутов, однако их количество будет увеличиваться в течение дня.
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