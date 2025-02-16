Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Черги на кордоні та затори — ситуація на трасі Одеса-Рені arrow

Черги на кордоні та затори — ситуація на трасі Одеса-Рені

16 лютого 2025 17:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на вечір 16 лютого спостерігаються значні затори на трасі Одеса — Рені у напрямку молдовського кордону. До Румунії також дістатися сьогодні нелегко.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Наразі є затор у районі Великого Дальника, а також у Маяках та перед КПП, що розташовується в районі Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері понад годину. Також доведеться постояти в черзі на кордоні. Там наразі зібралась велика кількість легкових автівок. 

Читайте також:
Черги на кордоні та затори на трасі Одеса-Рені — яка ситуація - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори до Румунії

Щоб дістатися до Румунії, теж доведеться постояти у заторах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля села Броска, міста Сарати та черги на самому КПП "Орлівка". Подорож до дунайського кордону становитиме майже 5 годин. 

Черги на кордоні та затори на трасі Одеса-Рені — яка ситуація - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині завершується оновлення пунктів пропуску через державний кордон. Відремонтовано адміністративні будівлі, оновлено санітарні зони та покращено дорожню інфраструктуру. Також ми писали, на території Нижньодністровського національного природного парку оселились незвичайні нутрії.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Реклама
Реклама
Реклама