Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на вечір 16 лютого спостерігаються значні затори на трасі Одеса — Рені у напрямку молдовського кордону. До Румунії також дістатися сьогодні нелегко.



Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Наразі є затор у районі Великого Дальника, а також у Маяках та перед КПП, що розташовується в районі Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері понад годину. Також доведеться постояти в черзі на кордоні. Там наразі зібралась велика кількість легкових автівок.

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Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори до Румунії

Щоб дістатися до Румунії, теж доведеться постояти у заторах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля села Броска, міста Сарати та черги на самому КПП "Орлівка". Подорож до дунайського кордону становитиме майже 5 годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині завершується оновлення пунктів пропуску через державний кордон. Відремонтовано адміністративні будівлі, оновлено санітарні зони та покращено дорожню інфраструктуру. Також ми писали, на території Нижньодністровського національного природного парку оселились незвичайні нутрії.