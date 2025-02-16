Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на вечер 16 февраля наблюдаются значительные пробки на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы. В Румынию также добраться сегодня нелегко.



Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

Сейчас есть пробка в районе Большого Дальника, а также в Маяках и перед КПП, который располагается в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок дороги все больше краснеет. Дорога на Паланку займет сегодня вечером более часа. Также придется постоять в очереди на границе. Там сейчас собралось большое количество легковых автомобилей.

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Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

Чтобы добраться до Румынии, тоже придется постоять в пробках. Сейчас на международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле села Броска, города Сараты и очереди на самом КПП "Орловка". Дорога до дунайской границы займет почти 5 часов.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области завершается обновление пунктов пропуска через государственную границу. Отремонтированы административные здания, обновлены санитарные зоны и улучшена дорожная инфраструктура. Также мы писали, на территории Нижнеднестровского национального природного парка поселились необычные нутрии.