На трасі Одеса-Рені сильно ускладнений рух сьогодні вранці

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на ранок 5 січня спостерігаються незначні затори на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону. Рух ускладнений, зокрема на під'їзді до села Паланка, а також у бік кордону з Румунією.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Двох Стовпів та перед КПП, що розташований в районі Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка дороги дедалі червоніє, що означає утруднений рух. Також є черги на перетинання кордону з Молдовою.

Затори до Молдови. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям доведеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори до Румунії

Щоб дістатися до Румунії, теж потрібно постояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля села Броска, а також на мосту через озеро Ялпуг. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні майже п'ять годин. Також є черги на поромній переправі "Орлівка — Ісакча".

Затори до Румунії. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає, але спостерігається скупчення машин на в'їзд.

Нагадаємо, сьогодні синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області хмарну погоду та мінусову температуру до -2 °C. Також ми писали, що в Одесі та області не будуть відключати світло за графіками.