На трассе Одесса-Рени сильно затруднено движение сегодня утром

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на утро 5 января наблюдаются незначительные заторы на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы. Движение затруднено, в частности на подъезде к селу Паланка, а также в сторону границы с Румынией.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Заторы до Молдовы

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Двух Столбов и перед КПП, который находится в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок дороги все больше краснеет, что означает затрудненное движение. Также есть очереди на пересечение границы с Молдовой.

Заторы до Молдовы. Фото: скриншот

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Заторы до Румынии

Чтобы добраться до Румынии, тоже нужно постоять в очередях. Сейчас на международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле села Броска, а также на мосту через озеро Ялпуг. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня почти пять часов. Также есть очереди на паромной переправе "Орловка — Исакча".

Заторы в Румынию. Фото: скриншот

Напротив, на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но наблюдается скопление машин на въезд.

Напомним, сегодня синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду и минусовую температуру до -2 °C. Также мы писали, что в Одессе и области не будут отключать свет по графикам.