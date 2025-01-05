На трассе Одесса-Рени сильно затруднено движение сегодня утром

Очереди на границе и заторы — какая ситуация на трасе Одесса-Рени
По состоянию на утро 5 января наблюдаются незначительные заторы на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы. Движение затруднено, в частности на подъезде к селу Паланка, а также в сторону границы с Румынией.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Заторы до Молдовы
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Двух Столбов и перед КПП, который находится в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок дороги все больше краснеет, что означает затрудненное движение. Также есть очереди на пересечение границы с Молдовой.
Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.
Заторы до Румынии
Чтобы добраться до Румынии, тоже нужно постоять в очередях. Сейчас на международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле села Броска, а также на мосту через озеро Ялпуг. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня почти пять часов. Также есть очереди на паромной переправе "Орловка — Исакча".
Напротив, на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но наблюдается скопление машин на въезд.
Напомним, сегодня синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду и минусовую температуру до -2 °C. Также мы писали, что в Одессе и области не будут отключать свет по графикам.
Читайте Новини.LIVE!