Наслідки обстрілу Одеського району

Пожежа через обстріл. Фото: ДСНС в Одеській області

Вночі Росія атакувала Одеський район ударними безпілотниками. Постраждала припортова інфраструктура та база відпочинку, проте обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Наслідки обстрілу

Внаслідок нічного удару 13 лютого постраждала припортова інфраструктура та недіюча база відпочинку в Одеському районі. Крім того, осколками було уражено легковий автомобіль. Через обстріл на місцях виникали пожежі, які швидко ліквідували свіпробітники ДСНС. Проте люди не постраждали. Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового обстрілу РФ. Додамо, цієї ночі сили ППО збили на Україною 73 ворожих БпЛа, частину з яких — над Одещиною.

Вогнеборці ліквідують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі пролунав гучний вибух. А також про російські дрони, які впали в Молдові та Румунії.

