Последствия обстрела Одесского района

Пожар из-за обстрела. Фото: ГСЧС в Одесской области

Ночью Россия атаковала Одесский район ударными беспилотниками. Пострадала припортовая инфраструктура и база отдыха, однако обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Последствия обстрела

В результате ночного удара 13 февраля пострадала припортовая инфраструктура и недействующая база отдыха в Одесском районе. Кроме того, осколками был поражен легковой автомобиль. Из-за обстрела на местах возникали пожары, которые быстро ликвидировали сотрудники ГСЧС. Однако люди не пострадали. Сейчас правоохранители фиксируют последствия очередного обстрела РФ. Добавим, этой ночью силы ПВО сбили на Украине 73 вражеских БпЛа, часть из которых — над Одесской областью.

Пожарные ликвидируют последствия обстрела. Фото: ГСЧС в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе прогремел громкий взрыв. А также о российских дронах, которые упали в Молдове и Румынии.