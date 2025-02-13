В Одесі почули вибух

Вибух у небі. Фото ілюстративне: НТА

Щойно, о 18:11, 13 лютого в Одесі пролунав потужний вибух. Його було чути у всіх районах міста. Ракету випустили з окупованого Криму.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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О 18:08 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. А вже через три хвилина пролунав потужний вибух.

Олег Кіпер повідомляє про повітряну тривогу. Фото: скриншот

Геннадій Труханов повідомляє про тривогу. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, Росія тримає у Середземному морі понад сорок ракет. Також ми писали, що в Одеській області військові моряки збили три цілі.