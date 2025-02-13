В Одессе услышали взрыв

В Одессе прогремел мощный взрыв
Только что, в 18:11, 13 февраля в Одессе прогремел мощный взрыв. Его было слышно во всех районах города. Ракету выпустили из оккупированного Крыма.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Взрывы в Одессе: что известно
В 18:08 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. А уже через три минуты прогремел мощный взрыв.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Напомним, Россия держит в Средиземном море более сорока ракет. Также мы писали, что в Одесской области военные моряки сбили три цели.
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