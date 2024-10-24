Вночі росіяни обстріляли Одещину — подробиці

Російські ракети Х-31П. Фото: росЗМІ

Ввечері 23 жовтня і у ніч на 24 жовтня росіяни атакували Одеську область ракетами. Також ворог застосував ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".

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За словами військових, увечері ворог атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря. Вночі літак окупантів завдав удару крилатою ракетою, ймовірно, Х-22/32, в напрямку острова Зміїний.

За словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, жодна з ракет не досягла цілі.

"Всі ракети, було кілька пусків, не досягнули берега. Ворог намагався таким чином влучити по певних надводних цілях", — заявив він в ефірі національного марафону "Єдині новини".

Також, за повідомленням Повітряних Сил, на Одещині українська ППО знищила шість ворожих ударних безпілотників.

Зазначимо, ввечері 20 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Одещині. Внаслідок обстрілу спалахнули дві пожежі. До того, 19 жовтня, ворог атакував житлові будинки в Одесі.