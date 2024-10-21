У мережі показали наслідки атаки на Одещину

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Внаслідок російської ракетної атаки на Одеську область ввечері 20 жовтня спалахнули дві пожежі — у припортовій інфраструктурі та у полі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Фото роботи вогнеборців опублікувало Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Ввечері ворог завдав удару по Одещині ракетами Х-31П, а потім ударними безпілотниками. Ціллю росіян знову була припортова інфраструктура. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Зазначимо, що окупанти вже декілька тижнів поспіль атакують порти Великої Одеси. За словами очільника ОВА Олега Кіпера, їх мета — зірвати роботу українського морського коридору.

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Про подробиці вечірньої атаки читайте у нашому матеріалі.

Також ворог атакував Сумську область. Один з районів лишився без світла.