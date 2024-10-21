В сети показали последствия атаки на Одесчину

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Одесчины

В результате российской ракетной атаки на Одесскую область вечером 20 октября вспыхнули два пожара — в припортовой инфраструктуре и в поле. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Фото работы пожарных опубликовало Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Вечером враг нанес удар по Одесчине ракетами Х-31П, а затем ударными беспилотниками. Целью россиян снова была припортовая инфраструктура. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Одесчины

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Одесчины

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Одесчины

Отметим, что оккупанты уже несколько недель подряд атакуют порты Большой Одессы. По словам главы ОВА Олега Кипера, их цель — сорвать работу украинского морского коридора.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Одесчины

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Одесчины

О подробностях вечерней атаки читайте в нашем материале.

Также враг атаковал Сумскую область. Один из районов остался без света.