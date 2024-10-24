Ночью россияне обстреляли Одесчину — подробности

Российские ракеты Х-31П. Фото: росСМИ

Вечером 23 октября и в ночь на 24 октября россияне атаковали Одесскую область ракетами. Также враг применил ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".

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Ночная атака

По словам военных, вечером враг атаковал Одесчину управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря. Ночью самолет оккупантов нанес удар крылатой ракетой, вероятно, Х-22/32, в направлении острова Змеиный.

По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, ни одна из ракет не достигла цели.

"Все ракеты, было несколько пусков, не достигли берега. Враг пытался таким образом поразить определенные надводные цели", — заявил он в эфире национального марафона "Единые новости".

Также, по сообщению Воздушных Сил, в Одесской области украинская ПВО уничтожила шесть вражеских ударных беспилотников.

Отметим, вечером 20 октября россияне нанесли ракетный удар по Одесчине. В результате обстрела вспыхнули два пожара. К тому же, 19 октября, враг атаковал жилые дома в Одессе.