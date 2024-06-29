На ремонт будівлі поліції на Одещині витратять 6 млн грн

Управління поліції в Одесі. Фото: скриншот

Головне управління Національної поліції в Одеській області оголосило тендер на проведення чергового етапу капітального ремонту своїх будівель. На роботи в Ізмаїльському відділку хочуть виділити понад 6 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

ГУНП в Одеській області планує знайти підрядника для проведення ремонту в адміністративній будівлі Ізмаїльського районного відділу та ізолятору тимчасового тримання №9. Пропозиції прийматимуться до 13 липня, а аукціон буде проведений 15 липня у форматі відкритих торгів з особливостями. Очікувана вартість закупівлі склала 6 136 856 грн.

Вимоги до робіт

Судячи з технічного завдання, планується оновити 2-5 поверхи будівлі районного відділу. Зокрема, замінити на них електрообладнання та електроосвітлення, змонтувати систему пожежної сигналізації, відремонтувати санвузли.

У вбиральнях встановлять нові унітази, умивальники та підведуть до них холодну та гарячу воду, змонтують електричні водонагрівачі.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі хочуть відремонтувати комплекс будівель, що належать Головному управлінню Нацполіції. Загалом на роботи виділять 56 млн грн.

Також ми писали, що для крематорію Одеси планують закупити нову піч. На такі потреби з місцевого бюджету буде виділено майже 11 млн грн.