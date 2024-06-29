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Очередной тендер для полиции Одесской области — на что выделят 6 миллионов

29 июня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На ремонт здания полиции в Одесской области потратят 6 млн грн
Управление полиции в Одессе. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Главное управление Национальной полиции в Одесской области объявило тендер о проведении очередного этапа капитального ремонта своих зданий. На работы в Измаильском участке хотят выделить более 6 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали на портале электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали тендера

ГУНП в Одесской области планирует найти подрядчика для проведения ремонта в административном здании Измаильского районного отдела и изолятора временного содержания №9. Предложения будут приниматься до 13 июля, а аукцион пройдет 15 июля в формате открытых торгов с особенностями. Ожидаемая стоимость закупки составила 6 136 856 грн.

Требования к работам

Судя по техническому заданию, планируется обновить 2-5 этажа здания районного отдела. В частности, заменить электрооборудование и электроосвещение, смонтировать систему пожарной сигнализации, отремонтировать санузлы.

В туалетах установят новые унитазы, умывальники и подведут к ним холодную и горячую воду, смонтируют электрические водонагреватели.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, что в Одессе хотят отремонтировать комплекс зданий, принадлежащих Главному управлению Нацполиции. В общей сложности на работы выделят 56 млн грн.

Также мы писали, что для крематория Одессы планируется закупить новую печь. На такие нужды из местного бюджета будет выделено около 11 млн грн.

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