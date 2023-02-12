На поготові 8 "Калібрів": Наталя Гуменюк розповіла про ймовірні токові удари рф з Чороного моря.

Погода на морі дає ворогу почувати себе впевнено

Два підводні човни росіян зі спорядженими і готовими до застосування вісьмома "Калібрами" чатують у Чорному морі. Південні оборонні сили припускають чергові удари по країні.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

"В Чорному морі перебуває 12 кораблів та два підводні човни, спорядженими вісьмома ракетами типу “Калібр”.Один корабель в Азовському. Імовірно це підготовка до точкових ударів, а не про масований. Але хочу нагадати, що для виходу ракетного носія досить 2-3 годин в зону ведення бойових дій", — розповіла Наталя Гуменюк.

Начальниця пресцентру відзначила, що зазвичай після масованих обстрілів ворог бере паузу у два тижні, проте розслаблятися не варто.

Досягнення ОК "Південь" за добу

"Є влучання в пункти боєприпасів у Каховці, паливно-мастильні склади в Олешках, знищення блок-поста на Лівобережжі, є пошкодження понад 5 одиниці великокаліберної артилерії і 3 автомобільних техніки. А також два човни, які ворог продовжує готувати для ДРГ у Дельті Дніпра", — начальниця сил півдня.

Дій які б говорили про спроби наступати на правий берег Херсонщини не спостерігається, хоча роспропаганда вже говорить про якісь успіхи. Росіяни намагаються провести ротацію на Кінбурнській косі, з якої триває терор Миколаївщини та Очакова.

"Вони звідти діють точково і “вшиваються”, бо знають що буде відповідь. Вони продовжують там тероризм щодо міжнародних транспортних шляхів, щоб не дати Миколаєву ввійти до "зернової угоди". А також обстріл критичної інфраструктури", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, в ніч на 11 рф обстріляла острів Зміїний чотирма авіабомбами. Дії ворога були націлені для того, аби отримати чергову "перемогу" для своїх громадян.