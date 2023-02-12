На поготове 8 "Калибров": Наталья Гуменюк рассказала о возможных токовых ударах России с Черного моря.

Погода на море дает врагу чувствовать себя уверенно

Две подлодки россиян со снаряженными и готовыми к применению восемью "Калибрамы" подстерегают в Черном море. Оборонительные силы юга предполагают очередные удары по стране.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В Черном море находится 12 кораблей и две подлодки, снаряженные восемью ракетами типа "Калибр". Один корабль в Азовском. Вероятно это подготовка к точечным ударам, а не о массированном. Но хочу напомнить, что для выхода ракетного носителя достаточно 2-3 часов в зону ведения боевых действий", — рассказала Наталья Гуменюк.

Начальник пресс-центра отметила, что обычно после массированных обстрелов враг берет паузу в две недели, однако расслабляться не стоит.

Достижения ОК "Юг" в сутки

"Есть попадание в пункты боеприпасов в Каховке, горюче-смазочные склады в Олешках, уничтожение блокпоста на Левобережье, есть повреждения более 5 единиц крупнокалиберной артиллерии и 3 автомобильных техники. А также две лодки, которые враг продолжает готовить для ДРГ в Дельте Днепра", — начальница сил юга.

Действий, которые бы говорили о попытках наступать на правый берег Херсонщины, не наблюдается, хотя роспропаганда уже говорит о каких-то успехах. Россияне пытаются провести ротацию на Кинбурнской косе, из которой идет террор Николаевщины и Очакова.

"Они оттуда действуют точечно и "ушиваются", потому что знают, что будет ответ. Они продолжают там терроризм относительно международных транспортных путей, чтобы не дать Николаеву войти в "зерновое соглашение". А также обстрел критической инфраструктуры", — добавила Гуменюк.

Напомним, в ночь на 11 рф обстреляла остров Змеиный четырьмя авиабомбами. Действия врага были нацелены на то, чтобы получить очередную "победу" для своих граждан.