Провозив ікру з Одещини в Молдову

Конфісковані банки з ікрою. Фото: Молдовська митниця

Громадянин Молдови 52-х років намагався нелегально провезти майже 13 кілограмів червоної ікри через КПП "Паланка". Проте митники обшукали пасажирський автобус, в якому він їхав та викрили контрабадиста.

Про це повідомляє Молдовська митниця.

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Деталі справи

Під час детального огляду пасажирського автобусу, серед багажу чоловіка було виявлено товарну партію ікри з 32 банок по 400 грамів кожна та загальною вагою 12,8 кілограмів. Весь товар конфіскували правоохоронці, а громадянину Молдови загрожує штраф.

Вилучена ікра. Фото: Молдовська митниця

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дрони, які впали в Молдові. А також про співробітника ТЦК, який вивозив за кордон чоловіків.