Провозил икру из Одесской области в Молдову

Конфискованные банки с икрой. Фото: Молдавская таможня

Гражданин Молдовы 52-х лет пытался нелегально провезти почти 13 килограммов красной икры через КПП "Паланка". Однако таможенники обыскали пассажирский автобус, в котором он ехал, и разоблачили контрабадиста.

Об этом сообщает Молдавская таможня.

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Детали дела

Во время детального осмотра пассажирского автобуса, среди багажа мужчины было обнаружено товарную партию икры из 32 банок по 400 граммов каждая и общим весом 12,8 килограммов. Весь товар конфисковали правоохранители, а гражданину Молдовы грозит штраф.

Изъятая икра. Фото: Молдавская таможня

Напомним, недавно мы писали о дронах, которые упали в Молдове. А также о сотруднике ТЦК, который вывозил за границу мужчин.