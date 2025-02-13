Провозил икру из Одесской области в Молдову

Красную икру из Одессы в Молдову — таможня задержала перевозчика
Гражданин Молдовы 52-х лет пытался нелегально провезти почти 13 килограммов красной икры через КПП "Паланка". Однако таможенники обыскали пассажирский автобус, в котором он ехал, и разоблачили контрабадиста.
Об этом сообщает Молдавская таможня.
Детали дела
Во время детального осмотра пассажирского автобуса, среди багажа мужчины было обнаружено товарную партию икры из 32 банок по 400 граммов каждая и общим весом 12,8 килограммов. Весь товар конфисковали правоохранители, а гражданину Молдовы грозит штраф.
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