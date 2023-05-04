Чи буде затяжна комендантська година на 9 травня: які рекомендації одеській владі дали військові
Затяжну комендантську годину на 8 та 9 травня поки не планують запроваджувати. Втім військові поки чекають на остаточне рішення від місцевої та обласної влади.
Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу Наталі Гуменюк.
"Ми відповідні рекомендації місцевій владі все ж таки приймати рішення має обласна військова адміністрація. Яке рішення буде я думаю що вони його проголосять. Ми на даному етапі не маємо від них відповіді. наші рекомендації стосується обмеження скупчень людей, а додаткового посилення такого, щоб аж обмеження пересування протягом доби ми не давали", — зазначила Наталя Гуменюк.
9 травня в Одесі посилять заходи безпеки. На вулиці міста вийдуть додаткові патрулі правоохоронців. Громадян просять не порушувати правила.
Комендантська година на Одещині залишається незмінною — з 12 години ночі до 5 години ранку. Та у комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
Зазначимо, за ніч 4 травня ворог випустив по Одесі 15 Дронів-камікадзе один з них влучив в гуртожиток. Під час обстрілу ворог використовував нову тактику запускаючи "Шахеди" з напрямку Азовського моря.