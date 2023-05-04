Чи буде затяжна комендантська година на 9 травня: які рекомендації одеській владі дали військові

Сім'я ввечері вийшла на прогулянку. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Затяжну комендантську годину на 8 та 9 травня поки не планують запроваджувати. Втім військові поки чекають на остаточне рішення від місцевої та обласної влади.

Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу Наталі Гуменюк.

Читайте також:

"Ми відповідні рекомендації місцевій владі все ж таки приймати рішення має обласна військова адміністрація. Яке рішення буде я думаю що вони його проголосять. Ми на даному етапі не маємо від них відповіді. наші рекомендації стосується обмеження скупчень людей, а додаткового посилення такого, щоб аж обмеження пересування протягом доби ми не давали", — зазначила Наталя Гуменюк.

9 травня в Одесі посилять заходи безпеки. На вулиці міста вийдуть додаткові патрулі правоохоронців. Громадян просять не порушувати правила.

Комендантська година на Одещині залишається незмінною — з 12 години ночі до 5 години ранку. Та у комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Зазначимо, за ніч 4 травня ворог випустив по Одесі 15 Дронів-камікадзе один з них влучив в гуртожиток. Під час обстрілу ворог використовував нову тактику запускаючи "Шахеди" з напрямку Азовського моря.