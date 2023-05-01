В Одесі 2 і 9 травня посилять заходи безпеки, — Братчук
2 і 9 травня в Одесі посилять заходи безпеки. На вулиці міста вийдуть додаткові патрулі правоохоронців. Громадян просять не порушувати правила комендантської години.
По це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"В ці дні буде посилено патрулювання вулиць. Ми розуміємо, що маємо справу із терористами. Вони готові на все та на будь-які злочини. У зв’язку з цим і буде посилення охорони громадського порядку", — зазначив речник Одеської ОВА.
Крім того, Сергій Братчук наголосив, що комендантська година в ці дні діятиме традиційно з 00:00 до 05:00. Попередньо, змін в бік її збільшення поки не прогнозується.
Зазначимо, в Одеській області судитимуть чоловіка за використання забороненої символіки. Житель міста Рені закріпив на телевізійній антені радянські знаки.
Нагадаємо, в Одеській області з'явилися вулиці на честь Героїв УПА та українських добровольців. Всього у Доброславській ОТГ перейменували сім вулиць.