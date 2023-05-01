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В Одесі 2 і 9 травня посилять заходи безпеки, — Братчук

1 травня 2023 12:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі 2 і 9 травня посилять заходи безпеки
Соборна площа в Одесі. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

2 і 9 травня в Одесі посилять заходи безпеки. На вулиці міста вийдуть додаткові патрулі правоохоронців. Громадян просять не порушувати правила комендантської години.

По це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"В ці дні буде посилено патрулювання вулиць. Ми розуміємо, що маємо справу із терористами. Вони готові на все та на будь-які злочини. У зв’язку з цим і буде посилення охорони громадського порядку", — зазначив речник Одеської ОВА.

Крім того, Сергій Братчук наголосив, що комендантська година в ці дні діятиме традиційно з 00:00 до 05:00. Попередньо, змін в бік її збільшення поки не прогнозується.

Зазначимо, в Одеській області судитимуть чоловіка за використання забороненої символіки. Житель міста Рені закріпив на телевізійній антені радянські знаки.

Нагадаємо, в Одеській області з'явилися вулиці на честь Героїв УПА та українських добровольців. Всього у Доброславській ОТГ перейменували сім вулиць. 

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