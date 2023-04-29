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На Одещині врятували дитину, яка закрилася у квартирі

29 квітня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині врятували дитину
Дитину віддали знервованій мамі. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області врятували хлопчика з квартири. Малолітня дитина випадково зачинила вхідні двері житла.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області. 

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За інформацією надзвичайників, рятувальну операцію вдалося провести за допомогою шанцевого інструменту.

"Сьогодні зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у місті Білгород-Дністровський, по вулиці Перемоги, потрібна допомога по відкриванню дверей квартири, в якій зачинилася малолітня дитина", — йдеться у повідомленні ДСНСників. 

Вдалося врятувати хлопчика 2021 року народження. Дитина була трохи налякана, але дуже рада побачити своїх рятувальників разом з матір'ю, на руках якої одразу розплакалась.

Зазначимо, що у разі надзвичайної ситуації, не слід гаяти час, а відразу звертатися до територіального підрозділу поліції або на спецлінію "102".

 

Нагадаємо, під час пожежі, яка сталася днями раніше у багатоповерхівці у Малиновському районі Одеси, з задимленої квартири на першому поверсі врятували трьох дітей:  2012, 2019 та 2010 року народження. З верхніх поверхів житлового будинку було евакуйовано семеро осіб, з них п'ятеро дітей.

На жаль, у квартирі, де сталося займання, загинуло двоє людей. Громадяни 30 та 33 років не змогли вибратися з оселі.

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